Генпрокуратуру попросили проверить передачу РПЦ Сампсониевского собора

Глава комиссии по образованию, культуре и науке петербургского заксобрания Максим Резник подал обращение на имя генпрокурора России Юрия Чайки с просьбой проверить законность передачи Сампсониевского собора Русской православной церкви (РПЦ). В министерстве культуры прокомментировали этот вопрос, заявив, что передача полностью законна, сообщает «Интерфакс».

Резник отмечает, что передача нарушила закон «О музейном фонде РФ и музеях в РФ», позволяющий передавать музейные объекты недвижимости только в случае использования их не по назначению или ликвидации музея. При передаче Сампсониевского собора, входящего в музейный комплекс «Исаакиевский собор», таких оснований не было, уверен Резник.

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«Интерьер [собора], предметы имущества еще в феврале были переданы в безвозмездное пользование епархии. Нарушения закона "О музейном фонде" в данном случае отсутствуют», — отметили в Минкультуры.

Сампсониевский собор Санкт-Петербурга был официально передан во владение РПЦ 5 февраля 2017 года. Торжественная церемония началась с богослужения. Затем директор музейного комплекса «Исаакиевский собор» Николай Буров передал ключи от храма архимандриту Серафиму (Шкредю).

