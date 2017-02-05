Музейщики официально передали Сампсониевский собор Петербурга РПЦ

Сампсониевский собор Санкт-Петербурга официально передан во владение Русской православной церкви. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает РИА Новости.

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Торжественная церемония началась с богослужения. Затем директор музейного комплекса «Исаакиевский собор», в состав которого входил храм, Николай Буров передал ключи от Сампсониевского собора архимандриту Серафиму (Шкредю).

В торжественной речи Буров отметил, что делает это «с чувством глубокого удовлетворения». «Это было наше искреннее желание. Взамен мы получили помещение на Большой Морской улице, 40, где мы можем продолжать нашу музейную работу, потому что музей Полтавской виктории никуда не исчезнет, он есть», — добавил он.

Архимандрит Серафим назвал передачу храма церкви историческим днем и подчеркнул, что это начало новой страницы его истории. Он поблагодарил Бурова и музейное сообщество за сохранение собора и пообещал продолжить сотрудничество в дальнейшем.

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10 января 2017 года власти Санкт-Петербурга согласились передать РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет Исаакиевский собор. Это вызвало недовольство у части общественности, несмотря на то, что губернатор Георгий Полтавченко пообещал сохранить музейные функции здания. В городе проходят митинги как сторонников, так и противников такого решения.

Сампсониевский храм был заложен Петром Первым в 1709 году в благодарность за небесное покровительство русским войскам в Полтавской битве. Название дано в честь святого Сампсония Страстоприимца, в день памяти которого произошло сражение. В течение следующих 200 лет церковь многократно перестраивалась, а также получила статус собора. В советское время православный приход прекратил работу, здание использовалось для разных целей, в том числе в качестве склада. В 2009 году, к 300-летию Полтавской битвы собор отреставрировали. До передачи РПЦ входил в музейный комплекс «Исаакиевский собор».