РПЦ передали казанский Николо-Гостинодворский храм XVI века

Казанская епархия Русской православной церкви (РПЦ) получила от Министерства имущественных отношений Татарстана казанский Николо-Гостинодворский храм XVI века, сообщила пресс-служба епархии.

Храм вернули РПЦ после обращения митрополита Казанского и Татарстанского Феофана к президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Ранее в здании располагался Государственный комитет республики по архивным делам, для него уже нашли новое помещение, куда он переедет в ближайшее время.

Материалы по теме «Сложно подобрать подходящее слово» Зачем РПЦ Исаакиевский собор

За время существования здание церкви сильно обветшало, несмотря на несколько перестроек. В советское время был утрачен весь церковный интерьер, поэтому зданию потребуется реставрация практически с нуля.

5 февраля Сампсониевский собор Санкт-Петербурга был официально передан во владение РПЦ.

10 января власти Петербурга согласились на безвозмездную передачу Исаакиевского собора в пользование РПЦ сроком на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко пообещал, что музей, находившийся в здании, продолжит функционировать. Тем не менее сообщение вызвало широкий резонанс среди петербуржцев — 28 января прошла акция протеста против передачи Исаакия, в ответ на которую в РПЦ пообещали вывести на улицу миллион сторонников.