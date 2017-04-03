Иванов назвал неправильной передачу Исаакия РПЦ без консультаций с петербуржцами

Власти Санкт-Петербурга должны были посоветоваться с жителями города при принятии решения о передаче государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Русской православной церкви (РПЦ). Такое мнение высказал спецпредставитель по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов в воскресенье, 2 апреля, передает ТАСС.

«То, что не посоветовались с жителями, я считаю, что это неправильно, вот и вся моя позиция», — заявил он в ходе медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге.

29 марта все 322 сотрудника музея написали открытое письмо на имя президента России Владимира Путина. В своем послании они выразили мнение, что РПЦ не сможет надлежащим образом поддерживать сохранность Исаакия, также являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

28 марта горизбирком Санкт-Петербурга утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора. Авторы ходатайства рассчитывают, что теперь документы о референдуме рассмотрит городское заксобрание. В РПЦ инициативу о референдуме назвали правовым нонсенсом.

В январе власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко пообещал сохранить музейные функции здания. Решение вызвало недовольство части горожан.