Все работники «Исаакиевского собора» написали Путину

Коллектив государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» написал открытое письмо на имя президента России Владимира Путина. Оно опубликовано в среду, 29 марта, на сайте учреждения.

В послании, подписи под которым поставили все 322 сотрудника, говорится о глубокой озабоченности из-за ситуации, сложившейся вокруг передачи собора Русской православной церкви. Работники музея полагают, что РПЦ не сможет надлежащим образом поддерживать сохранность Исаакия, также являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Там обращают внимание на тот факт, что учреждение в последние 20 лет не получает дотаций из бюджета и самостоятельно обеспечивает содержание и реставрацию памятника, ежегодно затрачивая на эти цели по 80-100 миллионов рублей, «полученных от уставной деятельности».

«Профессионально организованная работа (...) позволяет не только принимать в Исаакиевском соборе свыше 2,5 миллиона туристов в год, но и безвозмездно (...) обеспечивать проведение ежедневных утренних, вечерних церковных служб, а также всех праздничных служб с участием патриарха и митрополитов», — говорится в послании.

Авторы письма указывают, что РПЦ является некоммерческой организацией, «существующей на пожертвования, то есть не имеющей известного бюджета», а значит, расходы на содержание Исаакия лягут на плечи налогоплательщиков.

«Из средств массовой информации нам известно, что правительство Санкт-Петербурга, без согласования с вами, готовит "праздничную" передачу собора РПЦ в ускоренном порядке к 16 апреля 2017 года. Формально оно вправе самостоятельно принимать такое решение, но в данном случае вопрос стоит не о городском, а общенародном достоянии! Все эти действия производятся с грубейшими нарушениями норм действующего законодательства!» — отмечается в тексте.

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В связи с этим работники музея призвали президента как гаранта закона и коренного ленинградца приостановить действие вышеуказанного закона «до рассмотрения, обсуждения и принятия решения об особенностях его применения в отношении объектов, используемых государственными учреждениями в культурных целях».

28 марта горизбирком Санкт-Петербурга утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора. Авторы ходатайства рассчитывают, что теперь документы о референдуме рассмотрит городское заксобрание. В РПЦ инициативу о референдуме назвали правовым нонсенсом.

В январе власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко пообещал сохранить музейные функции здания. Решение вызвало недовольство части горожан.