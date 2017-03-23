Мединский призвал заключить договор по Исаакию между РПЦ и Петербургом

Руководитель Министерства культуры России Владимир Мединский считает, что власти Санкт-Петербурга и Русская православная церковь (РПЦ) должны заключить проработанный договор по Исаакиевскому собору. Об этом он заявил в интервью газете «Московский комсомолец».

«В первую очередь должен быть тщательно проработан договор между церковью и городом: что церковь должна обеспечить, что она должна соблюсти, какие условия хранения музейных ценностей? Как церковь будет следить за сохранностью собора, за текущим ремонтом?» — объяснил Мединский.

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Министр отметил, что в случае нарушения договора церковью государство может взять управление собором на себя. «Но если все будет хорошо, с уважением к чаяниям граждан, — то и слава богу! Государству есть чем управлять помимо храмов и соборов», — подчеркнул он.

В январе власти Санкт-Петербурга согласились передать Исаакиевский собор РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко обещал сохранить музейные функции здания, однако это решение вызвало недовольство многих горожан.