Петербуржцы вышли на марш в защиту музея «Исаакиевский собор»

Марш за сохранение музея «Исаакиевский собор» проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает агентство «Невские новости».
Мероприятие согласовано с городскими властями, однако все его участники не уместились в отведенном месте, так называемом «гайд-парке» на Марсовом поле, и стали размещаться по его периметру. «Фонтанка» отмечает, что на митинге присутствуют несколько тысяч человек.
Со сцены выступили депутаты закса Оксана Дмитриева, Максим Резник, Алексей Ковалев, Борис Вишневский, актер Иван Краско и режиссер Юрий Мамин. На оборотах листовок с резолюцией митинга напечатан текст новой песни барда Александра Городницкого, посвященной событиям вокруг Исаакиевского собора: «Не будем жить во мраке, глотая горький дым, любимый наш Исаакий вовек не отдадим». Участники поют ее как гимн.
ТАСС со ссылкой на оргкомитет мероприятия сообщает, что дата акции выбрана неслучайно: митинг приурочен к 30-летию защиты активистами от сноса гостиницы «Англетер» в центре Петербурга. По словам главы комиссии по образованию, культуре и науке Заксобрания Петербурга Максима Резника, «исаакиевский вопрос» стал зеркалом ситуации, сложившейся вокруг памятников города.
В январе петербургские власти согласились передать Исаакиевский собор РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко обещал сохранить музейные функции здания, однако это решение вызвало недовольство многих горожан.