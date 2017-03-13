Полтавченко привлекут к суду по делу о передаче Исаакиевского собора РПЦ

Смольнинский районный суд постановил привлечь губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в качестве заинтересованного лица к слушаниям о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщила kp.ru.

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Один из истцов, депутат законодательного собрания города Борис Вишневский, поддержал эту идею. «Дело в том, что они не просто уничтожают музей и лишают жителей города объекта культурного наследия, но и делают это без законных оснований», — заявил он.

К разбирательству привлекут также представителей РПЦ, Исаакиевского собора и комитета по культуре Санкт-Петербурга.

10 января Полтавченко сообщил о намерении передать собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. В связи с этим в городе начались акции протеста.

26 января Василеостровский районный суд зарегистрировал иск активистов города во главе с тремя депутатами закса Борисом Вишневским, Екатериной Кузнецовой и Павлом Шапчицем против передачи Исаакия церкви.

Исаакиевский собор — крупнейший православный собор Санкт-Петербурга. Построен в 1819 году. На сегодняшний день имеет статус музея.

