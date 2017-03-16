Суд прекратил дело о незаконности передачи Исаакиевского собора РПЦ

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по административному иску к городским властям о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Об этом в четверг, 16 марта, сообщает ТАСС.

Основанием для данного решения стало то, что распоряжение Комитета имущественных отношений, регламентирующее передачу собора РПЦ, уже оспаривалось в суде, по иску имеется решение вышестоящей инстанции.

Иск был подан 15 марта, заявителями в нем значатся 32 человека.

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В конце января Василеостровский районный суд отказался принять к рассмотрению аналогичный иск. В марте жалоба на отказ была отклонена Санкт-Петербургским городским судом, который оставил в силе решение суда первой инстанции.

К участию в рассмотрении были привлечены представители музея «Исаакиевский собор», РПЦ, Минкультуры, городского комитета по культуре, а также губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, отмечает телеканал РЕН ТВ.

В январе власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко обещал сохранить музейные функции здания, однако это решение вызвало недовольство многих горожан. В Петербурге прошла серия акций протеста. Впервые представители РПЦ обратились с просьбой о передаче Исаакия в 2015 году, однако тогда им отказали.

