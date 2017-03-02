Пиотровский поблагодарил Шнурова за его позицию по Исаакию

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью «Ленте.ру» рассказал, что благодаря лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову у россиян стало меняться отношение к музеям.

«Спасибо ситуации вокруг Исаакия и Шнуру — слово "музей" стало произноситься с большой буквы. Еще недавно под музеем в общественном сознании подразумевалось либо что-то такое скучное и поганое, либо сокровище, которое надо забрать», — отметил он.

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Ранее в феврале Шнуров выложил в своем Instagram видео, на котором он читает стихотворение собственного сочинения, посвященное передачи Исаакиевского собора РПЦ. Произведение содержало ненормативную лексику. Спустя несколько дней администрация социальной сети удалила ролик, после чего запись была восстановлена в аккаунте музыканта.

В январе власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко обещал сохранить музейные функции здания, однако это решение вызвало недовольство части горожан. Впервые церковь обратилась с просьбой о передаче Исаакия в 2015 году, однако тогда им отказали.