Instagram восстановил удаленные ролики Шнура с матерным стишком про Исаакий

В Instagram лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова появились ранее удаленные администрацией видеоролики с матерным стишком, посвященным передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Записи восстановили в аккаунте музыканта во вторник, 21 февраля.

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Исполнитель предположил, что администрация Instagram вернула его посты, почувствовав приближение весны.

Шнуров опубликовал первое видео 18 февраля. В произведении автор отметил большую роль, которую храм играет для верующих людей. Ролик был удален на следующий день, и музыкант выложил его копию, написав в посте, что первая запись исчезла из-за жалоб пользователей. Второе видео также было удалено.

28 января около 20 активистов оппозиционных движений устроили в Исаакиевском соборе акцию протеста против передачи здания церкви. О решении безвозмездно отдать храм РПЦ на 49 лет власти Петербурга объявили 10 января.