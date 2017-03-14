Директор Исаакия опроверг слухи о вывозе экспонатов музея к Пасхе

Директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров опроверг информацию о том, что власти Санкт-Петербурга попросили убрать все экспонаты из храма до Пасхи, которая в этом году отмечается 16 апреля. Об этом глава учреждения рассказал ТАСС во вторник, 14 марта.

«Мы получили задание просчитать сроки, за которые экспонаты Музейного фонда могут быть описаны и вывезены, и сейчас ведем эту работу», — заявил Буров.

«Одновременно мы обратились к нашим работодателям, правительству города, с просьбой дать нам письменное распоряжение, какого мы до сих пор не получили, хотя именно такое распоряжение должно быть отправной точкой в определении сроков», — добавил он.

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Директор музея отметил, что оптимальный срок — март 2019 года. По его словам, с перевозкой экспонатов можно управиться быстрее, но точно не за один месяц.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в беседе с Национальной службой новостей (НСН) также опроверг информацию о том, что экспонаты потребовали вывезти до Пасхи.

В соборе находится около 26 тысяч музейных предметов. Как заявил ранее главный хранитель музея Исаакиевского собора Мансур Доминов, вывезти объекты из храма за короткий срок с соблюдением закона не получится. «В данный момент в Петербурге нет специально предназначенных помещений, чтобы хранить все наши фондовые и музейные экспонаты», — цитирует Доминова kp.ru.

Информация о том, что власти Петербурга предписали Бурову очистить собор от музейных экспонатов до Пасхи, появилась в СМИ утром во вторник. Пресс-служба губернатора города Георгия Полтавченко отказалась комментировать эти сообщения.