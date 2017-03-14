В музее Исаакия назвали нереальными сроки вывоза экспонатов из храма

Главный хранитель музея Исаакиевского собора Мансур Доминов заявил, что вывезти из храма все экспонаты до Пасхи (в этом году отмечается 16 апреля) невозможно. Его слова передает «Интерфакс» во вторник, 14 марта.

«Это физически невозможно организовать, чтобы соблюсти все требования, предписанные законом. Не готовы объекты для приема экспонатов, намечены только объемы», — подчеркнул Доминов.

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Главный хранитель отметил, что в соборе находится около 26 тысяч перемещаемых музейных предметов. «Если все выстраивать так, как требует закон, согласно инструкции, это не так просто. Дата 16 апреля — она абсолютно надумана. Откуда она взялась, мы не знаем. Она нереальна», — рассказал он.

Ранее во вторник СМИ сообщили о том, что власти Санкт-Петербурга якобы попросили директора музея «Исаакиевский собор» Николая Бурова перевезти все экспонаты из храма к 16 апреля. Пресс-служба губернатора Петербурга Георгия Полтавченко отказалась комментировать агентству эти сообщения, назвав их слухами.

Исаакиевский собор — крупнейший православный собор Санкт-Петербурга. Построен в 1819 году. На сегодняшний день имеет статус музея. 10 января власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Тогда Полтавченко обещал сохранить музейные функции здания.