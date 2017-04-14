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В музее Исаакиевского собора рассказали о сроках эвакуации перед передачей РПЦ

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Директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров в интервью «Ленте.ру» опроверг слухи о том, что передача здания РПЦ запланирована на 12 июля. По его словам, даже если объявить срочную эвакуацию экспозиции, на это потребуется 188 рабочих дней.

«Я не знаю, кто запустил этот слух. Я жду официальных документов и распоряжений. Когда такие будут, тогда и поговорим о дальнейших действиях. Пока же никаких бумаг у меня на руках нет», — заявил Буров.

По словам директора музея, если говорить о разумных сроках, которые предполагают создание собственного фондохранилища, то процесс переезда на новое место может занять два года.

Николай Буров уверен, что если референдум о передаче собора состоится, необходимое количество подписей за сохранение музея будет собрано. При этом он затруднился предположить, как отреагируют власти на такой итог референдума.

13 апреля ряд СМИ со ссылкой на источники, близкие к РПЦ, сообщили, что в администрации Санкт-Петербурга якобы обсуждаются новые сроки передачи Исаакиевского собора церкви. В качестве даты, когда будет объявлено об этом решении, называлось 12 июля — день святых апостолов Петра и Павла.

Ранее Николай Буров уже опровергал информацию о том, что власти Петербурга предписали ему очистить собор от музейных экспонатов до Пасхи. Пресс-служба губернатора города Георгия Полтавченко тогда отказалась комментировать эти сообщения.

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