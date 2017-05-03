В петербургском заксобрании отказались рассматривать референдум о судьбе Исаакия

Законодательное собрание Санкт-Петербурга не стало включать в повестку дня вопрос о референдуме относительно передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), сообщает ТАСС. Ранее попытка вынести проблему на рассмотрение «с голоса» предпринималась 26 апреля депутатами «Яблока», «Партии Роста» и «Справедливой России».

Избирком Санкт-Петербурга признал документы инициативной группы по референдуму соответствующими законодательству 28 марта. На голосование предлагается вынести вопрос о согласии населения на закрепление за соборами Исаакия Далматского, Воскресения Христова и апостолов Петра и Павла статуса государственных музеев при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний.

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Законопроект о референдуме относительно статуса Исаакиевского собора обсуждался в комитете городского парламента по законодательству 21 апреля и получил негативную оценку большинства депутатов, входящих в него. По мнению парламентариев, вопрос о передаче имущества религиозным организациям следует решать не на городском, а на федеральном уровне.

Помимо этого, депутаты упрекнули составителей документа в неточности ключевых формулировок. Например, парламентарии сочли непонятным определение о «возможности проведения религиозных обрядов и церемоний в музее». В свою очередь авторы законопроекта из партии «Яблоко» назвали такое решение политически мотивированным.

В январе власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко пообещал сохранить музейные функции здания. Тем не менее это решение вызвало недовольство части горожан. Впервые Санкт-Петербургская епархия обратилась с просьбой о передаче Исаакия в 2015 году, однако тогда им отказали.