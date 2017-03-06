Петербургские депутаты поборются за право на спонтанные встречи с избирателями

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Яблоко») подали в городской суд иск об отмене закона, приравнивающего встречи парламентариев с избирателями к митингам. Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на Амосова в понедельник, 6 марта.

По его мнению, закон, который разрешает встречаться с избирателями без согласования только в специально отведенных местах, «противоречит смыслу депутатской деятельности и конституции».

«Часто бывает, что встречу с депутатом организуют сами жители, например, у какой-нибудь канавы, которую раскопали, чтобы проложить трубу, и забыли, или, например, в сквере, который хотят вырубить. Они ко мне придут с этим предложением, а я им скажу, что только на Марсовом поле?» — недоумевает избранник.

По его словам, в иске также подчеркивается, что правом устанавливать регламент проведения публичных мероприятий обладает только федеральный парламент.

22 февраля петербургский закс принял закон о приравнивании встреч депутатов с избирателями к митингам с учетом поправок, предложенных губернатором города Георгием Полтавченко. На первую версию документа, предполагавшего полный запрет на проведение встреч с гражданами без разрешения Смольного, он наложил вето.

В окончательной редакции закон устанавливает, что парламентарии могут собираться с жителями без согласования с властями Петербурга только в том случае, если встреча проходит в специальных отведенных для проведения митингов местах и в ней участвуют не более 100 человек.

Глава фракции «Единой России» в городском заксе Александр Тетердинко разработал документ после акции протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) на Марсовом поле, на которую пришло около двух тысяч человек. Администрация города отказала организаторам в согласовании митинга, поэтому они провели мероприятие в форме встречи с парламентариями.

