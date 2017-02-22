Петербургским депутатам запретили спонтанно встречаться с избирателями

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон о приравнивании встреч депутатов с избирателями к митингам с учетом поправок, предложенных губернатором Георгием Полтавченко. Об этом сообщает «Фонтанка» в среду, 22 февраля.

За принятие документа проголосовали 38 депутатов, против — 10. Согласно ему, парламентарии могут собираться с гражданами без согласования с администрацией Петербурга только в том случае, если встреча проход в специальном месте — гайд-парке, и в ней участвуют не более 100 человек.

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17 февраля интернет-издание сообщило, что Полтавченко наложил вето на законопроект в его предыдущей редакции. Тогда он предполагал, что избранникам придется согласовывать со Смольным все встречи с избирателями.

В начале февраля петербургский закс принял документ в первом чтении. Автором инициативы стал глава фракции «Единой России» в городском парламенте Александр Тетердинко. Она стала реакциейна акцию протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) на Марсовом Поле, на которую пришло около двух тысяч человек. Администрация города отказала организаторам в согласовании митинга, поэтому они провели мероприятие в форме встречи с парламентариями.

Депутат Госдумы, единоросс Евгений Федоров после этого предложил приравнять народные сходы к политическим демонстрациям. По его словам, он готовит соответствующий пакет поправок в действующее законодательство.

