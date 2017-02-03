МВД попросили запретить митинги с участием детей

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил пресекать митинги с участием детей. Соответствующее обращение он направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аппарата парламентария в пятницу, 3 февраля.

«Участие детей и подростков в политических выступлениях должно квалифицироваться сотрудниками полиции как нарушение условий безопасного проведения публичного мероприятия», — говорится в обращении. Исключение, по мнению Петрова, составляют патриотические акции, в том числе первомайские шествия.

Депутат привел в пример акцию против передачи в пользование Русской православной церкви (РПЦ) Исаакиевского собора, которую «некие активисты, фактически не нарушая действующего законодательства», провели в стенах церкви 28 января.

«Многочисленные выступления и мероприятия оппозиции в январе 2017 года в Санкт-Петербурге проходили с большим участием детей», — подчеркнул Петров.

В четверг, 2 февраля, депутат Госдумы Евгений Федоров («Единая Россия») высказал мнение, что народные сходы необходимо приравнять к политическим демонстрациям. Он заявил, что готовит соответствующий законопроект.

Днем ранее парламент Санкт-Петербурга принял в первом чтении законопроект, который приравнивает общение граждан с депутатами к митингам. Документ стал реакцией на акцию протеста против передачи собора РПЦ на Марсовом поле, также прошедшую 28 января. Администрация города отказала организаторам в согласовании митинга, в итоге они провели мероприятие в форме встречи с депутатами заксобрания.