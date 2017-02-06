ЛДПР предложила отменить уголовное наказание за нарушения на митингах

Депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект об отмене уголовного преследования за неоднократные нарушения на митингах. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщается на сайте партии.

Либерал-демократы предлагают исключить из Уголовного кодекса России статью 212.1, максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы.

«Авторы законопроекта о введении статьи 212.1 в Уголовный кодекс при его внесении преследовали лишь одну цель: (...) предупредить повторные нарушения законодательства при проведении публичных мероприятий. Однако степень тяжести правонарушения и явная жесткость и несоразмерность наказания уровню тяжести проступка не принимались во внимание», — говорится в сообщении.

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В ЛДПР указывают, что по этой статье можно привлечь к ответственности человека, который уже понес административное наказание. Это, по мнению авторов проекта закона, происходит из-за неточных формулировок. «Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление», — подчеркнули в партии, сославшись на дело Ильдара Дадина.

В декабре 2015 года Басманный суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима оппозиционного активиста Ильдара Дадина, признанного виновным в неоднократных нарушениях при проведении митингов. Он стал первым, кого привлекли к уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ.

Статьей 212.1 — «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» — Уголовный кодекс России был дополнен в 2014 году.