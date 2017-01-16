Дадину запретили свидания с родственниками до мая

Жена оппозиционера Ильдара Дадина Анастасия Зотова сообщила в Facebook, что в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Алтайскому краю осужденному запретили свидания с родственниками до мая.

Зотова написала, что на прошлой неделе начальник колонии разрешил ей краткосрочное свидание с мужем. «Мы договорились с сестрой Ильдара, купили билеты в этот Алтайский край, и тут мне приходит на выходных бумага: "Свидание Ильдару положено только в мае"», — написала она.

Ранее в январе Дадина перевели в ИК-5 Алтайского края. По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, колония является одной из лучших в России, к ней никогда не было нареканий со стороны правозащитников.

В ноябре Дадин пожаловался на избиения в сегежской колонии №7. После проведенной проверки в региональном управлении Следственного комитета заявили, что нарушений прав осужденного выявлено не было. Однако в СПЧ рассказали, что на незаконное применение насилия в ИК №7 жалуются многие заключенные.

Дадин был первым, кого привлекли к уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушения порядка проведения публичного мероприятия. В декабре 2015 года он был приговорен к трем годам колонии общего режима.