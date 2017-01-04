Активист сообщил о задержании в Москве участников пикетов в поддержку Дадина

В Москве у здания Федеральной службы исполнения наказаний на Житной улице были задержаны участники одиночных пикетов в поддержку заключенного гражданского активиста Ильдара Дадина. Об этом в среду, 4 января, сообщил на своей странице в Facebook активист Сергей Ожич.

Задержанные Павел Кузнецов, Михаил Лашкевич, Леонид Дуброво, Татьяна Тарвид, Елена Захарова и Мария Рябикова доставлены в ОВД «Якиманка».

Ильдар Дадин — первый осужденный по статье 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). В сентябре 2016 года этапирован для отбывания наказания в ИК-7 в городе Сегежа (Республика Карелия), через три месяца переведен в другое учреждение в целях обеспечения его личной безопасности. Международная организация Amnesty International признала Дадина «узником совести».