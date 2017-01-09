Москалькова назвала выбранную для Дадина колонию одной из лучших в стране

Колония, в которую был переведен оппозиционер Ильдар Дадин, является одной из лучших в стране, заявила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«ИК-5 Алтайского края считается одной из лучших колоний. Никогда к ней не было нареканий со стороны правозащитников. Именно это послужило основанием для выбора этой колонии со стороны руководства ФСИН», — сказала она.

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Омбудсмен объяснила, что процедура этапирования была долгой из-за того, что приходилось неоднократно делать перерывы, в том числе на новогодние праздники. «Любая перевозка — это сложное испытание. Важно, что родственники поддерживают его, я с ними остаюсь на связи, с мамой на связи, во время праздников рассказывала ей, где он находится, что происходит, чтобы не было беспокойства», — добавила Москалькова.

8 января активиста доставили в новую колонию. Сообщалось, что Дадин чувствовал себя хорошо, ему разрешили позвонить родственникам, чтобы сообщить о своем местонахождении.

В начале декабря 2016 года стало известно о том, что Дадин был этапирован в «неизвестном направлении». После этого его жена Анастасия Зотова пожаловалась, что родственники и адвокаты не могут связаться с оппозиционером. Во ФСИН заявили, что Дадин был переведен из колонии №7 в Сегеже в другое исправительное учреждение в целях обеспечения личной безопасности. Регион, в который был направлен заключенный, не назывался.

В начале ноября Дадин пожаловался на избиения в ИК-7. Информацию о пытках в сегежской колонии взялось проверять управление ФСИН по Республике Карелия. После проведенной проверки в региональном управлении Следственного комитета заявили, что нарушений прав осужденного выявлено не было.

Дадин стал первым, кого привлекли к уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за проведение публичного мероприятия. В декабре 2015 года он был приговорен к трем годам колонии общего режима.

