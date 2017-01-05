Москалькова рассказала о местонахождении Дадина

Оппозиционер Ильдар Дадин будет доставлен в новое место отбывания наказания 9-10 января, заявила ТАСС уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в четверг, 5 января.

По словам омбудсмена, после этого заключенному предоставят возможность пообщаться по телефону с одним из родственников.

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«Он находился на этапе (в другую колонию), но, как сообщили мне во ФСИН, 29 декабря этап был прерван, чтобы осужденные могли помыться, в поезде такой возможности нет. И вместо сухого пайка им был предоставлен праздничный ужин, насколько это возможно (в местах лишения свободы). Им дали фрукты», — сказала Москалькова.

В начале декабря 2016 года стало известно о том, что Дадин был этапирован в «неизвестном направлении». После этого жена Дадина Анастасия Зотова пожаловалась, что родственники и адвокаты не могут связаться с оппозиционером. Во ФСИН заявили, что Дадин был переведен из колонии №7 в Сегеже в другое исправительное учреждение в целях обеспечения личной безопасности. Регион, в который был направлен заключенный, не назывался.

В начале ноября Дадин пожаловался на избиения в ИК-7. Информацию о пытках в сегежской колонии взялось проверять управление ФСИН по Республике Карелия. 1 декабря в управлении Следственного комитета России по региону заявили, что никаких нарушений прав осужденного оппозиционера выявлено не было.

Дадин стал первым, кого привлекли к уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за проведение публичного мероприятия. В декабре 2015 года он был приговорен к трем годам колонии общего режима.