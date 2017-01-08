Активиста Дадина доставили в новую колонию

Осужденного активиста Ильдара Дадина доставили в новую колонию. Об этом в воскресенье, 8 января, РИА Новости рассказала замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

По словам чиновницы, Дадин чувствует себя хорошо, ему разрешили позвонить родственникам, чтобы сообщить о своем местонахождении.

Как уточнила жена заключенного Анастасия Зотова, его новое место заключения находится в Алтайском крае.

Ранее, 5 января, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в ответ на многочисленные вопросы о местонахождении активиста пояснила, что он находился на этапе в другую колонию. Перевод осуществили ради его безопасности, отметила она.

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В начале декабря 2016 года стало известно о том, что Дадин был этапирован в «неизвестном направлении». После этого его жена Анастасия Зотова заявила, что родственники и адвокаты не могут связаться с оппозиционером. Во ФСИН заявили, что Дадин был переведен из колонии №7 в Сегеже в другое исправительное учреждение в целях обеспечения личной безопасности. Регион, в который был направлен заключенный, не назывался.

В начале ноября Дадин пожаловался на избиения в ИК-7. Информацию о пытках в сегежской колонии взялось проверять управление ФСИН по Республике Карелия. 1 декабря в управлении Следственного комитета России по региону заявили, что никаких нарушений прав осужденного оппозиционера выявлено не было.

Дадин стал первым, кого привлекли к уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушения порядка проведения публичного мероприятия. В декабре 2015 года он был приговорен к трем годам колонии общего режима.