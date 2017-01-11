Путин попросил прокуроров проследить за соблюдением прав заключенных

Президент России Владимир Путин Путин указал на важность соблюдения прав заключенных, а также стандартов их содержания. Об этом в среду, 11 января, сообщается на сайте Кремля.

«Прошу держать на контроле ситуацию с соблюдением прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы», — сказал глава государства на торжественном заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры.

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Закрепленные в законе стандарты, относящиеся к лицам данной категории, «должны в полной мере соблюдаться», подчеркнул президент.

В начале ноября оппозиционер Ильдар Дадин, осужденный по статье 212.1 УК РФ за проведение публичного мероприятия, пожаловался на избиения в исправительной колонии №7 в Сегеже (ИК-7). Информацию о пытках взялось проверять управление ФСИН по Республике Карелия. После инспекции в региональном управлении Следственного комитета заявили, что нарушений прав осужденного выявлено не было.

Позже стало известно о том, что Дадин был этапирован в «неизвестном направлении». Его жена Анастасия Зотова пожаловалась, что родственники и адвокаты не могут связаться с оппозиционером. Как выяснилось, Дадин был переведен в ИК-5 Алтайского края.

По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, ИК является одной из лучших стране. «Никогда к ней не было нареканий со стороны правозащитников. Именно это послужило основанием для выбора этой колонии со стороны руководства ФСИН», — сказала она.