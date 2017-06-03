Петербургский депутат обратился в Конституционный суд из-за Исаакия

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и градозащитник Павел Шапчиц обратились в Конституционный суд для оспаривания федерального закона, по которому Исаакиевский собор может быть передан Русской православной церкви (РПЦ). Об этом в субботу, 3 июня, парламентарий сообщил «Фонтанке».

По словам Вишневского, оспаривается ряд статей федерального закона 327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». «С нашей точки зрения, этот документ ставит религиозные организации в привилегированное положение при доступе к объектам культурного наследия», — рассказал депутат.

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2 июня губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил журналистам, что правительство города до сих не получило официальной заявки РПЦ на передачу ей в пользование Исаакиевского собора.

17 мая мая городское заксобрание сняло вопрос референдума о принадлежности собора с повестки дня.

В январе власти северной столицы договорились о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование церкви на 49 лет. При этом губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что музейные функции здания будут сохранены. Возможность такой передачи возмутила граждан города, из-за чего они провели серию митингов и пытались организовать референдум.

Федеральный закон №327 принят в 2010 году. Он определяет порядок передачи имущества, находящегося в публичной собственности, в собственность или в безвозмездное пользование религиозным организациям.