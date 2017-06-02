Автор эротических романов опровергла уход с поста главы Исаакия

Писательница Ирада Вовненко, назначенная исполняющей обязанности директора музея «Исаакиевский собор», не подтвердила информацию об уходе с поста по собственному желанию. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 2 июня.

«Я нахожусь на рабочем месте, работаю, подписываю документы», — заверила Вовненко.

В пресс-службе музея также сообщили, что писательница продолжает исполнять обязанности директора Исаакия.

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Ранее в пятницу СМИ сообщили, что Вовненко по собственному желанию написала заявление об уходе с поста главы музея. Также стало известно, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко потребовал срочно сменить писательницу на мужчину.

Ирада Вовненко — писатель, автор детских книг, а также нескольких эротических романов. Она была назначена исполняющей обязанности главы музея 31 мая, ранее занимала пост замдиректора Исаакия по связям с общественностью.

