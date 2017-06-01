В сети принялись цитировать эротические романы нового руководителя Исаакия

Журналисты и пользователи соцсетей обсуждают назначение Ирады Вовненко исполняющим обязанности директора музея «Исаакиевский собор». Особое внимание привлекли ее литературные таланты: 44-летняя Вовненко является членом Союза писателей России и автором нескольких любовных романов. Именно их и стали цитировать СМИ и интернет-юзеры.

В LiveJournal один из комментаторов привел цитату из книги «Влечение»:

«Молча он начал целовать ее — шею, руки, лицо, глаза. Розы падали на пол вагона, чуть шелестя нежными лепестками, похожие на элемент причудливой инсталляции современного художника (...). "Твои вопросительные скулы! Безумно соскучился по ним", — сказал Сергей одними губами»

Пользователи раскритиковали словосочетание «вопросительные скулы», посчитали, что мастерство автора находится «на уровне школьного троечника», а также предложили комендантом Кремля назначить байкера Хирурга, а певице Лолите дать должность в Эрмитаже.

Издание The Village сделало целую подборку фрагментов из книг писательницы, не уточняя, однако, их названия.

«Сергей целовал ее нежную шею, полную грудь, которая отзывчиво устремлялась под его пальцы. До обширной кровати они не добрались, антрацитово-черная юбка и кружевная единица белья были отброшены прямо на подоконнике»

«Он никогда не искал особых эрогенных зон на ее теле. Он считал, что женщина является эрогенной зоной вся, целиком. Он мог быть как необыкновенно нежным, так и удивительно грубым. Однажды, в порыве страсти, он сильно ударил ее, оставил роскошнейший синяк, после чего бережно целовал вспухшую скулу, стоя на коленях, умоляя о прощении»

«Он усадил ее на кровать, в подушки, завладел ногой в дорогом педикюре и принялся целовать каждый пальчик»

«Нижнее белье у брюнетки отсутствует, широкая мужская ладонь на мгновение останавливается на самом сокровенном. Девушка хрипло и шумно дышит, судорожно цепляется руками за загорелую шею своего милого собеседника, закусывает губу в ярко-красной атласной помаде»

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О назначении Вовненко стало известно 31 мая. Ее перу принадлежат такие романы, как «Любовь и счастье добавлять по вкусу», «Влечение», «Любовь и другие диссонансы», «Дресс-код вдохновения». Она написала и ряд детских книг: «Волшебный калейдоскоп. Путешествие Петьки в страну Историю», «Путешествие Петьки с ангелом», «Петька и Царское село». Вовненко также основала благотворительный фонд «Ренессанс», была руководителем отдела связей с общественностью и культурных проектов музея «Исаакиевский собор», судьбой которого обеспокоена общественность в связи с передачей храма РПЦ.