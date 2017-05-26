Суд отказался изучать иск о бездействующих в вопросе по Исаакию депутатах

Октябрьский районный суд Петербурга прекратил производство по административному иску к городскому заксобранию о бездействии депутатов при рассмотрении вопроса о референдуме по статусу Исаакиевского собора. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд учитывает, что заявленное стороной требование по существу предполагает вмешательство суда в законотворческую деятельность представительного органа, что является недопустимым, суд считает, что указанные требования не подлежат разрешению в порядке административного судопроизводства», — заявила судья Елена Николаева.

Как считает один из истцов, депутат городского парламента Максим Резник, суд не имеет права выносить такое решение, потому что «Заксобрание не выполняет свои функции, не выполняя действия, предусмотренные законодательством».

Истцы считают, что депутаты должны были решить вопрос о возможности проведения референдума в апреле. 3 мая заксобрания не стало включать в повестку дня данный вопрос, а на заседаниях 17 и 24 мая парламентарии большинством голосов сняли вопрос с повестки дня. По регламенту после двух отказов вопрос о референдуме может быть включен в повестку не ранее чем через месяц.

Заяка на проведение референдума от инициативной группы из 22 человек поступила в конце февраля. В марте городской избирком признал документы, собранные инициативной группой по референдуму, соответствующими законодательству. После этого документы направили в заксобрание на согласование. Финальной стадией должен стать сбор подписей — за проведение референдума за месяц должны проголосовать не менее двух процентов избирателей (75 тысяч человек).

В январе власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Губернатор Решение вызвало недовольство части горожан.