СМИ узнали о поручении губернатора Петербурга сменить главу Исаакия на мужчину

Кандидатуру Ирады Вовненко, назначенной исполняющей обязанности директора музея «Исаакиевский собор», решили поменять. Новым руководителем станет мужчина, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в пятницу, 2 июня.

По информации портала, указание срочно сменить Вовненко на посту главы Исаакия дал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. «По мнению руководителей Смольного, таким объектом может руководить только мужчина», — рассказал источник, работающий в правительстве города.

Отмечается, что о новом назначении администрация губернатора Петербурга сообщит через несколько дней.

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О том, что Вовненко заняла пост исполняющей обязанности главы музея, стало известно 31 мая. Вовненко — член Союза писателей России и автор нескольких эротических романов. Издание The Village опубликовало подборку фрагментов из ее книг.

В апреле народный артист России Николай Буров, работавший директором Исаакия с 2008 года, объявил об отставке. Он объяснил, что не хочет «на старости лет быть уволенным». По его словам, «это не бегство с корабля, а обдуманный нормальный уход».

В январе власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование Русской православной церкви на 49 лет. Решение вызвало недовольство и протесты части горожан.

Исаакиевский собор — крупнейший православный собор Санкт-Петербурга. Построен в 1819 году. На сегодняшний день имеет статус музея.