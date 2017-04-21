СМИ узнали об уходе Бурова с поста директора Исаакия

Народный артист России Николай Буров покинет пост директора музея «Исаакиевский собор» ввиду ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в пятницу, 21 апреля.

По информации собеседника портала, Буров намерен уйти с поста с 1 июня.

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Николай Буров руководит музеем с 2008 года. До этого он 24 года работал актером Государственного академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

28 марта горизбирком Санкт-Петербурга утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора. Авторы ходатайства рассчитывают, что теперь документы о референдуме рассмотрит городское заксобрание.

Исаакиевский собор — крупнейший православный собор Санкт-Петербурга. Построен в 1819 году. На сегодняшний день имеет статус музея. 10 января власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор Русской православной церкви в безвозмездное пользование на 49 лет. Тогда губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обещал сохранить музейные функции здания.