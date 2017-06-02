Исполняющая обязанности директора Исаакия Вовненко порадовалась уходу с поста

Ирада Вовненко, назначенная исполняющей обязанности директора музея «Исаакиевский собор», решила покинуть пост по собственному желанию. Об этом она сообщила РИА Новости в пятницу, 2 июня.

«Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого», — подчеркнула Вовненко.

Так она прокомментировала сообщения СМИ о том, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко потребовал срочно поменять кандидатуру Вовненко. Как заявил ранее в пятницу источник «Фонтанки», «по мнению руководителей Смольного, таким объектом может руководить только мужчина».

Материалы по теме «Сложно подобрать подходящее слово» Зачем РПЦ Исаакиевский собор

Вовненко, ранее занимавшая пост замдиректора Исаакия по связям с общественностью, была назначена исполняющей обязанности главы музея 31 мая. Вовненко — писатель, автор детских книг, а также нескольких эротических романов.

Директор Исаакиевского собора, народный артист России Николай Буров, объявил об отставке в апреле. Он работал главой музея с 2008 года.

В январе власти Санкт-Петербурга согласились передать собор в безвозмездное пользование на 49 лет Русской православной церкви.