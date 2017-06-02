Исполняющая обязанности директора Исаакия Вовненко порадовалась уходу с поста

Ирада Вовненко, назначенная исполняющей обязанности директора музея «Исаакиевский собор», решила покинуть пост по собственному желанию. Об этом она сообщила РИА Новости в пятницу, 2 июня.
«Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого», — подчеркнула Вовненко.
Так она прокомментировала сообщения СМИ о том, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко потребовал срочно поменять кандидатуру Вовненко. Как заявил ранее в пятницу источник «Фонтанки», «по мнению руководителей Смольного, таким объектом может руководить только мужчина».
Вовненко, ранее занимавшая пост замдиректора Исаакия по связям с общественностью, была назначена исполняющей обязанности главы музея 31 мая. Вовненко — писатель, автор детских книг, а также нескольких эротических романов.
Директор Исаакиевского собора, народный артист России Николай Буров, объявил об отставке в апреле. Он работал главой музея с 2008 года.
В январе власти Санкт-Петербурга согласились передать собор в безвозмездное пользование на 49 лет Русской православной церкви.