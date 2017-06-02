Полтавченко заявил об отсутствии заявки РПЦ на передачу Исаакиевского собора

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил журналистам, что правительство города до сих не получило официальной заявки Русской православной церкви (РПЦ) на передачу ей в пользование Исаакиевского собора, передает «Интерфакс».

«Передача Исаакиевского собора может состояться при соблюдении двух условий: это обращение РПЦ и полное соблюдение всех законодательных процедур», — отметил губернатор.

Ранее в мае глава юридического отдела Московской патриархии игуменья Ксения Чернега заявила, что сроки для подачи заявки на передачу собора закон не регламентированы. Решение о том, когда направить этот документ РПЦ примет самостоятельно.

«Как будет развиваться ситуация с Исаакием, мы не знаем. Все зависит от того, когда будет прекращено право оперативного управления музея, до или после принятия решения о передаче данного объекта», — отметила Чернега.