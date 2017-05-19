В РПЦ рассказали о препятствующих передаче Исаакия факторах

Глава юридического отдела Московской патриархии игуменья Ксения Чернега заявила о внеправовых факторах, препятствующих передаче РПЦ Исаакиевского собора. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Как будет развиваться ситуация с Исаакием, мы не знаем. Все зависит от того, когда будет прекращено право оперативного управления музея, до или после принятия решения о передаче данного объекта», — заявила Чернега. Она подчеркнула, что по закону церковь может забрать музей сегодня или завтра.

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При этом РПЦ самостоятельно примет решение о том, когда подавать официальную заявку на передачу собора, говорит церковный юрист. По ее словам, вопрос конкретных сроков не регламентирован законом. «Пока нет никаких документов, обязывающих нас подать заявку», — отметила она.

Также Чернега заявила, что предмета для проведения референдума в случае Исаакия нет, так как передача осуществляется через федеральный закон о реституции.

17 мая Заксобрание Санкт-Петербурга сняло с повестки дня вопрос референдума по поводу принадлежности Исаакиевского собора. Ранее закс дважды большинством голосов отказывался вносить данный вопрос в повестку и обсуждать его на заседаниях.

В январе городские власти договорились о передаче Исаакиевского собор в безвозмездное пользование церкви на 49 лет. При этом губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что музейные функции здания будут сохранены. Возможность такой передачи возмутила граждан города, они провели серию митингов.