Путин предложил решить спор вокруг Исаакия по примеру Ватикана

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с передачей Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), напомнил, что здание строилось как церковь, а не как музей. Об этом он заявил в ходе ежегодной прямой линии.

«Собор всегда числился за государством, но царь-батюшка был главой церкви. И в этом смысле можно сказать, что отчасти он и церкви принадлежал», — сказал Путин.

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Президент напомнил, что Россия является светским государством и призвал деполитизировать проблему передачи Исаакия. «Мы можем обеспечить и сохранение музейной ценности, и отправление религиозных культов. Это не так сложно сделать, только не нужно спекулировать на этой теме и использовать как инструмент мелкой политической возни», — предложил глава государства.

В качестве примера он привел Ватикан, где собор Святого Павла посещают и туристы, и верующие.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков утверждал, что вопрос передачи Исаакия «не входит в прерогативу президента» и является задачей городских властей.

В январе власти Санкт-Петербурга согласились передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко пообещал сохранить музейные функции здания. Данное решение возмутило некоторых граждан, которые провели серию митингов.