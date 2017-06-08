Музей Исаакиевского собора расформировал отдел по взаимодействию с РПЦ

В музее-памятнике «Исаакиевский собор» расформирован отдел по взаимодействию с Русской православной церковью (РПЦ), сообщили ТАСС глава пресс-службы учреждения Мария Морозова.

«В данный момент в музее нет специальных лиц, ответственных за эту работу, ею по мере необходимости занимаются сотрудники разных отделов», — отметила она.

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Решение было принято бывшим директором учреждения Николаем Буровым, перед его уходом с поста 1 июня.

3 июня депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский рассказал журналистам об обращении, которое они, вместе с градозащитником Павлом Шапчицем, подали в Конституционный суд для оценки закона о реституции, позволяющему РПЦ забрать себе Исаакиевский собор. «С нашей точки зрения, этот документ ставит религиозные организации в привилегированное положение при доступе к объектам культурного наследия», — заявил депутат.

За день до этого губернатор северной столицы Георгий Полтавченко сообщил, что официальная заявка патриархии о передаче собора в правительство города еще не поступало, а без этого соответствующая процедура состоятся не может.

В мае глава юридического отдела РПЦ игуменья Ксения Черняга пояснила, что закон не ограничивает сроки обращения и развитие ситуации с Исаакием будет зависеть от того, «когда будет прекращено право оперативного управления музея, до или после принятия решения о передаче данного объекта».

В январе власти Санкт-Петербурга договорились о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование церкви на 49 лет с условием сохранения музейных функций здания. Это решение возмутило многих горожан, что вылилось в серию митингов и попытки организовать референдум. 17 мая петербургское заксобрание сняло данный вопрос с повестки дня, а девять дней спустя суд прекратил производство по иску сторонников референдума о бездействии парламентариев.