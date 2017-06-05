В РПЦ высказались об эротических романах исполняющей обязанности главы Исаакия

В Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали назначение писательницы Ирады Вовненко на пост исполняющей обязанности директора музея «Исаакиевский собор», высказавшись о ее эротических произведениях. Протоиерей Александр Пелин заявил «Интерфаксу» в понедельник, 5 июня, что не считает нужным осуждать автора.

«Я с ее романами не знаком, такую прозу не читаю. Конечно, я смотрел какие-то статьи, выдержки, но кто я такой, чтобы судить человека? Все мы не без греха, я и сам грешен», — подчеркнул Пелин.

Протоиерей отметил, что в церкви никак не относятся к назначению Вовненко. «Наверное, этот человек имеет определенную компетенцию», — предположил он.

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2 июня СМИ сообщили, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко потребовал срочно сменить писательницу на мужчину на посту директора музея. Вовненко тогда сказала, что пишет заявление об уходе, но затем опровергла свои слова.

Вовненко была назначена исполняющей обязанности главы музея 31 мая, ранее занимала пост замдиректора Исаакия по связям с общественностью. Она также является автором детских книг и нескольких эротических романов.

