Проделка с найденным на улице шприцем обошлась мальчику в 40 тысяч рублей

Дзержинский суд Нижнего Тагила взыскал с родителей семилетнего мальчика компенсацию морального вреда в пользу 14-летней девочки, которую он уколол найденным на улице шприцем. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, 25 апреля ребенок подобрал на улице Юности медицинский шприц и воткнул его в бедро подростка. «На протяжении полугода девочка наблюдалась врачами с подозрением на инфицирование ВИЧ, заражение гепатитом В, С, проходила антиретровирусную терапию, принимала сильнодействующие медицинские препараты», — говорится в сообщении.

Прокуратура в интересах потерпевшей обратилась в суд с иском и выиграла дело. Родители мальчика должны выплатить девочке 40 тысяч рублей.

12 октября в Москве задержали уроженца Казахстана, ограбившего офис микрокредитной организации при помощи шприца. Он заявил сотруднице, что болен СПИДом, и пригрозил заразить ее, если она не отдаст деньги из кассы. Девушка отдала ему 17 тысяч рублей.