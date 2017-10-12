Казахстанец со СПИДом и шприцем совершил ограбление в Москве

Уроженец Казахстана, ограбивший со шприцем офис микрокредитной организации на севере столицы, задержан по подозрению в разбое. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, разбой произошел в июле. В офис компании микрозаймов на площади Ганецкого зашел мужчина со шприцем. Он заявил сотруднице организации, что болен СПИДом, и пригрозил заразить ее, если она не отдаст деньги из кассы. После того как ему выдали около 17 тысяч рублей, злоумышленник скрылся.

Задержали 28-летнего казахстанца только в октябре. «Мужчина полностью изобличен в содеянном, против него возбуждено еще одно уголовное дело о разбое», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что мужчина содержится под стражей, устанавливается его причастность к другим преступлениям.

Ранее в октябре грабитель с трудом сбежал от работниц почтового отделения в Томске. Мужчина, вооруженный газовым баллончиком, пытался украсть из кассы отделения связи лоток с деньгами. Сотрудницы почты отбили баллончик и деньги из его рук, но задержать преступника до появления полиции им не удалось — злоумышленник скрылся с водителем-напарником на автомобиле.