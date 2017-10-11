Грабитель с трудом сбежал от работниц почтового отделения в Томске

В Томске напавшему на почтовое отделение грабителю едва удалось вырваться из рук трех его работниц. Об этом говорится в пресс-релизе Почты России, полученном редакцией «Ленты.ру» в среду, 11 октября.

Полиция ведет розыск злоумышленника и его пособника, ждавшего у входа в отделение на автомобиле. Коллектив отделения связи представят к корпоративной награде.

Мужчина, вооруженный газовым баллончиком, пытался украсть из кассы отделения связи лоток с деньгами в разгар рабочего дня во вторник, 10 октября. «Однако сотрудницы почтового отделения — начальник и два оператора — дали достойный отпор нападавшему. Им удалось выбить аэрозольный баллончик и емкость с денежными средствами из рук злоумышленника», — отмечено в тексте.

В результате ЧП никто не пострадал, отделение работает в штатном режиме.

Ранее, в сентябре, как сообщает Почта России, сотрудница отделения связи в томском Академгородке вместе с двумя прохожими задержала стрелявшего по окнам почты мужчину.

Летом суд в Воронеже дал три года условно 30-летнему местному жителю, пытавшемуся ограбить продуктовый магазин с пистолетом, но спасовавшему перед продавщицей. Женщина отказалась выполнять требования напавшего даже под угрозой оружия, и налетчик скрылся с места преступления ни с чем.