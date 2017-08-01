Спасовавшему перед продавщицей разбойнику из Воронежа дали условный срок

Суд в Воронеже дал три года условно 30-летнему местному жителю Валентину Нанаеву, которому не удалось ограбить продуктовый магазин с пистолетом. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«Продавец не выполнила требование нападавшего даже после повторения угрозы. После двукратного отказа нападавший, не достигнув желаемой цели, скрылся с места преступления», — отмечается в тексте.

Согласно материалам дела, преступление было совершено в феврале. Нанаев взял в торговом зале три бутылки крепкого спиртного, отдал их на кассе для упаковки, а затем достал пистолет и потребовал предоставить ему этот товар бесплатно.

Настоящий ли был пистолет в руках у мужчины, не уточняется. Судя по приговору, незаконное ношение оружия ему не вменяли.

В марте вооруженный разбитой бутылкой мужчина пытался ограбить цветочный салон в Новосибирске, однако продавщице с секатором в руках удалось дать ему отпор. Злоумышленнику пришлось сбежать. Сотрудница магазина сообщила о происшедшем, и 30-летнего грабителя задержали.