Продавец салона цветов секатором отбилась от грабителя с «розочкой»

В Новосибирске вооруженный разбитой бутылкой мужчина пытался ограбить продавщицу цветочного салона. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Утром 28 марта в павильон зашел молодой человек с «розочкой» и потребовал отдать ему деньги. Женщина решила дать преступнику отпор и стала защищаться с помощью секатора. В итоге злоумышленник был вынужден уйти. Потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний наркозависимый местный житель, ранее судимый по статье о незаконном приобретении, хранении, изготовлении наркотических и психотропных веществ (статья 228 УК РФ). Мужчину задержали.

На месте преступления найдена разбитая бутылка — с нее сняты отпечатки пальцев. Также обнаружена видеозапись, на которой зафиксированы действия преступника.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).