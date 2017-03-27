Волгоградец напал на полицейского из-за задержания незнакомца на митинге

В Волгограде 23-летний местный житель напал на полицейских, задерживавших на улице незнакомца. Об этом сообщается на сайте областного следственного управления Следственного комитета.

По данным следствия, инцидент произошел в воскресенье, 26 марта, в обеденное время в Центральном районе города около ресторана «Рис». «Подозреваемый увидел, что сотрудники полиции задержали ранее незнакомого ему мужчину, будучи недовольным законными действиями представителей власти ударил одного из них ногой», — отмечается в сообщении полиции.

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Подозреваемого задержали, он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По данным издания «Блокнот Волгоград», инцидент произошел во время несанкционированного митинга, который проводили сторонники оппозиционера Алексея Навального. Подозреваемым оказался студент Волгоградского социально-педагогического университета.

V1.ru отмечает, что всего в Волгограде задержали более 30 участников акции. На митинге на площади Ленина присутствовало около 250 человек. Отказ согласовать мероприятие власти объяснили весенними работами по благоустройству города.

26 марта в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде и других российских городах прошли акции протеста, инициированные Навальным и его сторонниками. Мероприятия состоялись под антикоррупционными лозунгами. В некоторых городах акции не были согласованы с властями и сопровождались задержаниями.