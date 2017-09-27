Силовые структуры
 

Угрожавшую детям ножом и шприцами воспитательницу осудили в Брянской области

Перейти в «Мою Ленту»

Бывшая воспитательница детсада поселка Климово в Брянской области приговорена к 300 часам обязательных работ и лишена права заниматься педагогической деятельностью за жестокое обращение с детьми. Об этом в среду, 27 сентября, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

«Она причиняла своим воспитанникам физическую боль различными подручными предметами, высказывала угрозы применения насилия путем демонстрации медицинских шприцов и кухонного ножа, отбирала еду, оскорбляла, заклеивала рот скотчем, а также укладывала спать в туалетной комнате», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что недопустимые методы воспитания применялись подсудимой на протяжении двух лет — с января 2015 года по 17 февраля нынешнего года.

25 апреля сообщалось, что полиция Красноярского края проверит информацию о том, что в детском саду города Канска воспитатели кололи непослушных детей канцелярскими кнопками.

Ранее, 13 апреля в столичном управлении СКР заявили о проведении доследственной проверки по факту нанесения побоев воспитаннику детского сада на северо-западе Москвы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Непослушных воспитанников красноярского детсада кололи кнопками
Воспитатель столичного детского сада избила не хотевшего спать малыша
Воспитанница детского сада в Карачаево-Черкесии упала в кастрюлю с супом
Последние новости
Источник раскрыл детали операции по уничтожению Доку Умарова
Ди Каприо сыграет Теодора Рузвельта у Скорсезе
Перелезавший по простыням к девчонкам студент сорвался с четвертого этажа
Федор Емельяненко определился со следующим соперником
Путин отругал членов правительства за ситуацию в сфере строительства жилья  
Житель Ленобласти попытался распилить мину и погиб
Ученые МГУ нашли иглы в порванных пленках
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0025 сентября

Московская история Х

Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
15:5126 сентября

ФСБ опубликовало видео задержания столичного вербовщика ИГ

08:21Сегодня

Арестован бывший гендиректор СУ-155

16:03Сегодня

ФСБ рассказала о могиле Доку Умарова

Силовые структуры00:05Сегодня
Никита Белых

Робин Гуд из Кировлеса

Обвиняемый во взятке экс-губернатор Белых убеждает суд в своем благородстве
08:43Сегодня

Волгоградский безработный задержан по подозрению в склонении детей к суициду

14:5926 сентября

Названный Путиным «борзотой» хозяин нижнетагильского завода пошел под суд

19:1926 сентября

Бывшего старшего следователя СК осудили за взяточничество на восемь лет

Силовые структуры00:0022 сентября

Салам, «Москва»!

Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
15:44Сегодня

Похитившего своих детей в Подмосковье гражданина Германии объявили в розыск

12:22Сегодня

Замглавы крымско-татарского меджлиса получил два года за призывы к сепаратизму

16:1926 сентября

МВД заинтересовалось массовой дракой на турнире по вольной борьбе в Краснодаре

Россия
«Как вышел, в ад попал»
Некоторым в тюрьме лучше, чем на воле
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
«Десятки умирают только потому, что они геи»
Почему в России стали чаще убивать гомосексуалов
Путин снял Плохого с поста главного кремлевского борца с коррупцией
Новосибирский колледж отказался поставить бюст Сталина во дворе
Матвиенко связала отставки губернаторов с необходимостью смены элит
В правительстве Дагестана пожаловались на нехватку осла
Все материалы
Мир
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
Арабы на выход: курды проголосовали за независимость
Референдум навсегда изменил Ближний Восток
Москва пообещала ответить на ограничения США по Договору об открытом небе
Боевики-рохинджа признались в провоцировании геноцида собственного народа
Падший дьявол
Неуловимый наркобарон основал культ убийц и варил человеческие мозги в котле
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Все материалы
Бывший СССР
Советник Порошенко нашел причину взрывов на складе боеприпасов под Винницей
Петр ПорошенкоЗдоровенькі стволы!
Куда Украина нацелит американские ракеты
Введите войска!
Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
Ярош рассказал об опасной для Украины «вате» в органах власти
На Украину не пустили посещавшую Донбасс депутата Европарламента от Венгрии
Гройсман прокомментировал пожар на складе боеприпасов
На Украине взрывы под Винницей сочли диверсией на день рождения Порошенко
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Орешкин допустил дефляцию в сентябре
В России появятся страховые детективы
Глава Минэкономразвития сравнил биткоин с пирамидой МММ
Все материалы
Бизнес
Золото непризнанной республики
Почему Приднестровье сделало ставку на биткоин
Анна ПетроваДолгая дорога к маленькому кафе
Зачем хозяйке кафе 20 дней в месяц работать официанткой
Разорительный дисконт
Украинский демпинг угрожает российским производителям
Путин примет участие в Российской энергетической неделе
Польская компания «Углекокс» начнет импортировать уголь из США
Столичных хлебопеков уличили в экономии масла и маргарина
США решили закупить в России патроны для поставки в Афганистан
Все материалы
Силовые структуры
Московская история Х
Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
Никита БелыхРобин Гуд из Кировлеса
Обвиняемый во взятке экс-губернатор Белых убеждает суд в своем благородстве
Салам, «Москва»!
Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
Арестован бывший гендиректор СУ-155
Волгоградский безработный задержан по подозрению в склонении детей к суициду
Угрожавшую детям ножом и шприцами воспитательницу осудили в Брянской области
Бывшего старшего следователя СК осудили за взяточничество на восемь лет
Все материалы
Наука и техника
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Посыпали пеплом
Необратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
Россия уничтожила все запасы химоружия
Раскрыта тайна гигантских ледяных лезвий Плутона
В России приняли на вооружение снайперскую винтовку «Точность»
В США сообщили о прогрессе в создании замены «Союзов»
Все материалы
Спорт
«Не отскок, а отскочище»
Пока «Спартак» играл с «Ливерпулем», фанаты принимали успокоительное
Емельяненко оценил свою готовность к первому после освобождения из колонии бою
УЕФА открыл дело в отношении «Спартака»
Альварес обозначил сроки реванша с Головкиным
В сборной России по футболу появится еще один легионер
Слишком шумные фанаты вынудили футболиста уйти с поля в матче Лиги чемпионов
Четырех футбольных судей из Малави дисквалифицировали за взятку в пять долларов
Все материалы
Культура
Соединенные штаты истерики
Рэперши, наркокурьер и нервные гориллы на фестивале американского кино
«Кто вообще в наше время грабит банки?»
Лучший триллер года — с ночью в Нью-Йорке и бутылкой ЛСД
Конец истории
Виктор Пелевин о России после Путина
Поклонская нашла еще одну претензию к Учителю с помощью родственницы Николая II
Джон Сноу и рыжая одичалая поженятся в реальной жизни
Появилось видео с места смерти актера из «Физрука»
Актер из «Физрука» погиб в массовом ДТП
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесславные ублюдки
Семь выдающихся злодеев российского даркнета
«Групповое порно — рай для актрисы»
Откровения украинской порнозвезды, патологоанатома и шизофреника
В сети обнаружили чернокожего двойника Якубовича
Пассажирка застряла в аэропорту и заставила всех вокруг танцевать
Схожесть новых губернаторов породила теории заговора
Австралийский блогер связал гей-браки с засилием педофилов и зоофилов
Дуров сообщил о составлении в ФСБ протокола на Telegram
Все материалы
Ценности
Кожа и жесть
Русские и китайцы зажгли на миланских подиумах
Зарвались
Танцующий миллионер заставил жертв моды носить рванину
Создана линия одежды для любителей столичных строек и ограждений
Adidas предложил утепляться с помощью шерсти мериноса
Cadillac отправил 12 беспилотных автомобилей из Нью-Йорка в Лос-Анджелес
Фронтмен Therr Maitz выпустил коллекцию очков
Российский ювелир сделала украшения c шнурками и жвачкой в память «лихих 1990-х»
Все материалы
Путешествия
AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
Почему в африканской монархии голые девушки ходят строем
Турист устроил заплыв по затопленной улице Дубровника
Первый в мире отель из песка проработал три дня и закрылся
Пилот Etihad Airways умер во время рейса
Определен самый популярный среди туристов город мира
Огромный рой пчел сорвал вылет лайнера в Индонезии
Названы наиболее часто похищаемые из российских отелей вещи
Все материалы
Из жизни
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Швейцарские зоопарки начали кормить хищников домашними животными
Усатая акула-нянька вцепилась рыбаку в живот и отказалась отпускать
Дорожный конус внутри британца приняли за раковую опухоль
Вежливый канадец уговорил медведей уйти
Все материалы
Какой маленький!
Кто и зачем строит крохотные версии больших машин
Без Квята
Почему российского пилота отстраняют от Формулы-1: пять главных причин
Тест: узнай машину без «одежды»
Попробуйте опознать автомобили, у которых нет кузовных панелей
Машины, которые вы никогда не увидите
7 ну очень редких машин, встретить которые в пробке практически невозможно
«Лады» со следующего года будут управляться со смартфона
Mitsubishi Pajero Sport стал на 200 тысяч рублей дешевле из-за калужской сборки
Производитель пылесосов Dyson будет выпускать электромобили
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы