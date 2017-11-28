Заподозренную в избиении младенца мать обвинили в разгульном образе жизни

Полиция Наро-Фоминска задержала родителей, подозреваемых в избиении своего двухмесячного ребенка. Об этом сообщается во вторник, 28 ноября, на сайте управления Следственного комитета по Московской области.

«Учитывая тяжесть совершенного деяния и широкий общественный резонанс, вызванный указанным преступлением, подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения», — говорится в пресс-релизе.

Соседи 17-летней матери ребенка рассказали телеканалу «360», что у нее взрывной характер. Подруга девушки сообщила, что молодая мать часто била двух своих сыновей и вела разгульный образ жизни. По словам собеседников канала, родители нередко забывали старшего мальчика в коридоре общежития.

По версии следствия, 23 ноября родители принесли новорожденного в городскую детскую поликлинику на прием к дерматологу и пожаловались на синяки в области скулы. Ребенка отправили на обследование к неврологу, который диагностировал переломы теменной и затылочной костей, нескольких ребер и левого бедра. После этого мальчика доставили на скорой помощи в реанимационное отделение Наро-Фоминской районной больницы №1.

Следователи возбудили дело по пункту «б» части 2 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего»).

Первоначально сообщалось, что травмы ребенок получил в результате нападения на улице. Тогда не было известно, кто это сделал и при каких обстоятельствах. Затем в избиении младенца заподозрили молодую мать, проживающую в неблагополучной семье.