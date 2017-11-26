СК возбудил дело об избиении младенца в Подмосковье

Следователи СК России по Московской области возбудили уголовное дело по факту избиения двухмесячного ребенка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что речь идет о младенце, у которого врач-невролог 25 ноября обнаружил множественные телесные повреждения, в том числе перелом ноги. После этого медик вызвал скорую помощь, которая отвезла ребенка в реанимацию

Ранее источник агентства ТАСС сообщил, что, по предварительной информации, малыш пострадал от рук собственных родителей, в частности, от матери 2000 года рождения. Семья является неблагополучной, уточнил собеседник издания.

Дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего». Максимальное наказание по данной статье составляет до десяти лет лишения свободы.