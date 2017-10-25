Ребенок в Пермском крае умер от СПИДа из-за отрицания матерью болезни

Жительница Краснокамска пойдет под суд за смерть ВИЧ-положительного сына, которого она отказалась лечить. Об этом в среду, 25 октября, сообщает управление Следственного комитета по Пермскому краю.

По версии следствия, женщина знала о том, что ее сын 2009 года рождения страдал опасным заболеванием, но в период с 2 июня 2014 года по 14 августа 2017 года не водила ребенка на приемы к врачам и не давала ему лекарства. Это привело к тому, что без лечения у мальчика развился СПИД, и 14 августа он умер в своей квартире.

28-летняя женщина обвиняется по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). В суд направлены все материалы следствия о преступлении.

Ранее в октябре Братский районный суд Иркутской области обязал местную жительницу лечить своего двухлетнего сына с ВИЧ. Женщина не приняла диагноз и, узнав в интернете о движении ВИЧ-диссидентов (отрицателей существования вируса), решила отказаться от антиретровирусной терапии для себя и ребенка. В прокуратуре посчитали, что таким образом она нарушила права своего сына на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В августе в детской больнице Санкт-Петербурга от СПИДа умерла десятилетняя девочка. Ее родители отказались давать ей антиретровирусные препараты, так как считали болезнь выдуманной. В их отношении также заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК.