ВИЧ-диссидентку из Братска обязали лечить инфицированного сына

Братский районный суд Иркутской области обязал местную жительницу лечить своего двухлетнего сына с ВИЧ. Об этом сообщает «Байкал Инфо» со ссылкой на пресс-службу областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

По информации издания, ВИЧ-положительная женщина не приняла свой диагноз, и, узнав в интернете о движении ВИЧ-диссидентов (отрицателей существования вируса), решила отказаться от антиретровирусной терапии для себя и ребенка. В прокуратуре Братского района посчитали, что таким образом она нарушила права своего сына на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Эту позицию поддержал и суд: согласно материалам дела, мать малолетнего ребенка знала о характере и степени опасности ВИЧ, но при этом отказывалась от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни сына. Женщину обязали немедленно приступить к комплексному лечению ребенка.

Главный врач Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Центр СПИД) Юлия Плотникова рассказала изданию, что это не первое судебное разбирательство в отношении ВИЧ-положительных взрослых, уклоняющихся от лечения детей.

Ежегодно от ВИЧ-положительных матерей рождается около 800 детей, но благодаря медицинской помощи в 98 процентах случаях удается избежать передачи вируса при беременности и родах, отмечает «Байкал Инфо». Всего же в Иркутской области проживает более 35 тысяч человек с ВИЧ.

В августе в детской больнице Санкт-Петербурга умерла 10-летняя девочка. По данным СПИД-центра, ее родители отказывались давать ей антиретровирусную терапию, так как считали СПИД выдуманной болезнью.