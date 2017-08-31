Милонов попросил Генпрокуратуру проверить связь «ВИЧ-диссидентов» с терроризмом

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») направил запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности сообществ так называемого ВИЧ-диссидентства на предмет нарушения законодательства. Об этом сообщается на сайте партии в четверг, 31 августа.

Парламентарий также просит изучить вероятность связи движения «ВИЧ-диссидентства» в России с международным терроризмом. «На днях в Санкт-Петербурге произошла ужасная человеческая трагедия: родители малолетней девочки из-за своей приверженности к идеологии "ВИЧ-диссидентства" оставили без необходимой медицинской помощи своего ребенка», — рассказал Милонов.

По мнению политика, идеология людей, считающих вирус иммунодефицита человека мифом, несет опасность для здоровья российской нации. «Неприемлемо, что распространители данной идеологии не скрывают своих имен и действуют фактически легально: в интернете существуют соответствующие сайты и группы, выпускается литература, проводятся собрания и ведется "просветительская" работа», — подчеркнул он.

Ранее в четверг сообщалось, что по факту смерти в детской больнице Санкт-Петербурга ВИЧ-инфицированной несовершеннолетней организована доследственная проверка. 10-летний ребенок скончался 26 августа. По данным СПИД-центра, родители девочки отказывались давать ей антиретровирусную терапию, так как считали СПИД выдуманной болезнью.