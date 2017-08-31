Следователи начали проверку после смерти девочки с ВИЧ в Петербурге

По факту смерти в детской больнице Санкт-Петербурга ВИЧ-инфицированной девочки организована доследственная проверка. Об этом сообщается на сайте регионального Главного следственного управления СКР в четверг, 31 августа.

Из учреждений, где оказывали медпомощь 10-летней пациентке, будут изъяты документы, назначена экспертиза для выяснения причин смерти и правильности лечения.

«Также будет дана оценка действиям медицинских работников и лиц, в должностные обязанности которых входит профилактика преступлений против несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

О смерти ребенка стало известно накануне. По данным СПИД-центра, приемные родители девочки отказывались давать ей антиретровирусную терапию из религиозных соображений. Семейная пара считала, что СПИД — это миф, придуманный фармакологическими компаниями для наживы, рассказали медики.

В июле суд в Тюмени закрыл уголовное дело в отношении местной жительницы, которая отказывалась лечить у своей дочери ВИЧ-инфекцию, из-за чего ребенок умер. Дело прекращено в связи с примирением подсудимой с ее мужем, который был признан законным представителем скончавшейся девочки. По данным прокуратуры, мать не лечила дочь, поскольку считала ВИЧ выдумкой.